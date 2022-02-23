Слово "вторжение", которое использовал президент США Джо Байден, не подходит для описания происходящего сейчас в Украине. Такое заявление сделал глава французского Минфина Бруно Ле Мэр, сообщает "РИА Новости".

"Необходимо взвешивать свои слова. Вторжение - это вторжение. И я думаю, что это не подходящее слово для этой ситуации (в Украине - Ред.). Мы посмотрим, какие шаги далее будет предпринимать президент Путин в следующие часы, дни или недели. Но то, что происходит сейчас, - это попытка посягнуть на территориальную целостность Украины и подвернуть сомнению международные соглашения", - сказал министр.

Также по его словам, проект "Северный поток-2" может был возобновлен в тот день, когда РФ выполнит международные обязательства.

Напомним, ранее президент Франции Макрон осудил признание Россией независимости "ЛДНР" и призвал ввести санкции.

Также мы писали, что в МИД Франции расценили признание "ЛДНР" как отказ Москвы от международных обязательств и Минских соглашений.

Тем временем, Запад ввел против России санкции после признания независимости "ЛДНР".

О том, что произошло после признания "ДНР" и "ЛНР", рассказывала в блоге "Ясно.Понятно" Олеся Медведева.