Франция пока не видит признаков полномасштабного вторжения в Украину, однако готова ввести ряд дополнительных санкционных мер в отношении России, которая признала "ЛДНР", чтобы защитить суверенитет Украины.

Об этом со ссылкой на государственного секретаря при Министерстве иностранных дел (МИД) Франции Клемана Бона пишет ТАСС.

"Возможен ли военный сценарий решения ситуации на Украине? Нет. Но если для защиты суверенитета Украины потребуется принятие новых санкций, которые могут причинить ущерб и нам самим, мы это сделаем", - заявил Бон.

Вместе с тем, он также добавил, что Франция допускает все возможные сценарии развития ситуации, но не верит в полномасштабное вторжение. При этом страна призывает искать мирное решение.

Напомним, ранее президент Франции Макрон осудил признание Россией независимости "ЛДНР" и призвал ввести санкции.

Также мы писали, что в МИД Франции расценили признание "ЛДНР" как отказ Москвы от международных обязательств и Минских соглашений.

Тем временем, Запад ввел против России санкции после признания независимости "ЛДНР".

О том, что произошло после признания "ДНР" и "ЛНР", рассказывала в блоге "Ясно.Понятно" Олеся Медведева.