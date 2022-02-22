Ведущие страны Запада - Великобритания, члены Евросоюза и США - огласили свои санкции, введенные против России за признание независимости "ЛДНР". Ограничительные меры оказались на удивление мягкими.

Их коротко разобрал Телеграм-канал "Политика Страны".

Основные санкции следующие:

персональные санкции против чиновников, олигархов и депутатов (что не принципиально для России);

санкции против отдельных банков (могут быть болезненными для финансовых учреждений из санкционного списка, но не в целом для банковской системы России);

ограничения доступа на рынок капитала и заёмных средств (они тоже для России не принципиальны, так как зависимость от внешних заимствований страны резко снизилась после 2014 года).

На этом фоне самым жёстким наказанием выглядит приостановка сертификации газопровода "Северный поток - 2". Но речь идет именно о приостановке. То есть теоретически процесс сертификации может быть возобновлён в любой момент.

"Так что пока ничего серьезного России не грозит. Впрочем, Запад угрожает, что в случае эскалации санкции могут быть жёстче. Но что это будут за санкции и насколько они окажутся жёстче - пока непонятно", - резюмировал канал.

Ранее "Страна" сообщала, что Великобритания введет санкции против членов Госдумы и Совфеда, голосовавших за признание "ЛДНР".

Также мы рассказывали о новом санкционном списке Евросоюза и о санкциях против России, введенных только что США.