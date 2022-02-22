В ходе своего выступления во вторник, 22 февраля, президент США Джо Байден прокомментировал ситуацию с признанием Россией независимости "ЛДНР" и продолжил нагнетать тему полноценного вторжения РФ на территорию Украины.

"Мы понимаем, что Россия не собирается останавливаться. Они собираются напасть на Киев с территории Беларуси, используя авиацию, артиллерию и ракеты", - заявил американский президент.

Байден снова выразил уверенность в информации о планах России.

"Мы до сих пор верим, что Россия готова идти дальше и продвигаться вглубь Украины. Я надеюсь. что этого не случится. Но российские войска в количестве 150 тысяч военных вокруг Украины... Россия продолжает стягивать войска, запасы крови, зачем это нужно?" - задался вопросом президент США.

Напомним, что президент США Джо Байден в выступлении, посвященном ситуации вокруг Украины и признания Россией независимости "ДНР" и "ЛНР" заявил, что у США нет желания воевать с Москвой.

Также мы писали, что Байден озвучил список санкций, которые будут введены против российской элиты из-за признания Россией независимости "ЛДНР". В перечень входят санкции против суверенного долга России, против "ВЭБ Банка", представителей российских элит и "Северного потока - 2". При этом Байден намекнул, что США не будут вводить санкции против российского нефтегазового сектора.

Что означает признание Россией "ЛДНР" - смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".