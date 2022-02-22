Президент США Джо Байден в выступлении, посвященном ситуации вокруг Украины и признания Россией независимости "ДНР" и "ЛНР" заявил, что у США нет желания воевать с Москвой.

"США не имеют никакого желания сражаться с РФ", - прямо сказал глава Белого дома.

При этом он добавил, что Вашингтон "будет защищать каждый дюйм территории НАТО".

Как писала "Страна", в той же речи Байден объяснил, как именно Россия собирается напасть на Украину.

"Мы понимаем, что Россия не собирается останавливаться. Они собираются напасть на Киев с территории Беларуси, используя авиацию, артиллерию и ракеты", - заявил глава Белого дома.

Также он во время выступления озвучил список санкций, которые будут введены против российской элиты из-за признания Россией независимости "ЛДНР". В перечень входят санкции против суверенного долга России, против "ВЭБ Банка", представителей российских элит и "Северного потока - 2". При этом Байден намекнул, что США не будут вводить санкции против российского нефтегазового сектора.

"Я буду прилагать усилия, чтобы санкции почувствовала именно российская экономика, а не наши граждане. Я буду контролировать энергоснабжение, чтобы не было сбоев", - сказал Байден.