Начался брифинг президента США Джо Байдена, на котором американский президент выразил свою позицию после признания Россией независимости "ЛДНР".

"Вчера Владимир Путин признал два региона Украины как независимые. По факту, он объявил, что отрезает себе части Украины. и теперь заявляет, что война еще более глубже будет входить в страну. Он готовит почву для продвижения вглубь Украины", - заявил Джо Байден.

В Белом доме считают, что после признания "ЛДНР" начнется "вторжение" России.

Напомним, что 21 февраля президент России Владимир Путин после заседания Совета безопасности Российской Федерации и видеообращения к гражданам по теме Украины принял решение признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

Ранее "Страна" сообщала, что президент США Джо Байден подписал указ о санкциях в связи с признанием Россией "ЛНР" и "ДНР". Документ называется "Исполнительный указ о блокировании собственности определенных лиц и запрещении определенных сделок в связи с продолжающимися усилиями России по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины".