Западные СМИ продолжают публиковать порцию заявлений о том, что Россия в ближайшее время вторгнется в Украину. Британская газета Financial Times сообщает, что по данным американской разведки, "вскоре" российские войска начнут военную операцию против нашей страны.

По данным газеты, план "вторжения" якобы включает атаку на Киев.

Напомним, Белый дом считает, что после признания "ЛДНР" начнется "вторжение" России в Украину.

Также мы писали, что Джонсон заявил, что Россия готовится к "полномасштабному вторжению" в Украину.

Между тем, в МИД Франции не видят признаков полномасштабного вторжения в Украину, но допускают все возможные сценарии

Вместе с тем, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, будет введено чрезвычайное положение.

О том, что значит режим чрезвычайного положения, ранее мы писали.

"Страна" также следит за событиями вокруг Донбасса в режиме онлайн.

О том, что произошло после признания "ДНР" и "ЛНР", рассказывала в блоге "Ясно.Понятно" Олеся Медведева.