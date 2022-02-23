В Украине 23 февраля будет введено чрезвычайное положение. Такое решение принял сегодня СНБО после решения России признать "ЛДНР" и разрешением Путину ввести войска на Донбасс.

За это должна будет проголосовать еще в ближайшее время Верховная Рада. Но можно не сомневаться, что проголосует.

При этом, как уже заявляют депутаты Рады, проект указа, который внес в парламент Зеленский, вводит фактически не чрезвычайное, а военное положение.

Судя по опубликованному нардепами проекту, Зеленский хочет отменить многие права и свободы, ограничить СМИ и даже ликвидировать политические партии. Хотя сам закон позволяет это делать лишь в случае массовых беспорядков с кровопролитием. Которых в Украине сейчас нет.

То есть, Зеленский пытается сейчас под предлогом "агрессии России" утвердить по сути свою единоличную власть.

"Страна" разобрала, какой режим ЧП ввели в Украине и что вообще предусмотрено законом о чрезвычайном положении.

Какое ЧП хотят ввести

Драфт проекта указа президента опубликовал нардеп Алексей Гончаренко. В документе, который раздали депутатам перед голосованием, перечисляются следующие ограничения для граждан:

1. Ограничение свободы передвижения, особый режим въезда-выезда

2. Ограничение движения автомобилей, возможность их досмотра

3. Усиление охраны объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность

4. Запрет на массовые мероприятия и забастовки

5. Комендантский час

6. Проверка документов, обыски граждан и жилья

7. Запрет призывникам и военнообязанным менять регистрацию без позволения военкомата

8. Запрет на продажу оружия, ядов, алкоголя и всего, сделанного на спиртовой основе.

9. Временное изъятие у граждан зарегистрированного оружия

10. Запрет на распространение информации, которая может "дестабилизировать обстановку".

11. Особое регулирование связи, интернета и ТВ. Это пункт, а также предыдущий, позволяет закрывать СМИ либо блокировать к ним доступ. При этом без всякого суда. Просто по распоряжению того или иного госорганы. То есть, расширяется практика внесудебных расправ над медиа.

12. Инициирование запрета политических партий и общественных организаций. Этот пункт может использован для быстрого запрета партий, которые не нравятся власти.

В статье 1 проекта указа говорится, что он вводится на всей территории Украины.

При этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что эти ограничения будут вводиться только при необходимости и в зависимости от региона.

То есть конкретный набор мер будут определять территориальные штабы под руководством губернаторов. Более строгие меры коснутся областей, граничащих с Россией и Беларусью.

Данилов обещает, что режим ЧП "практически не отразится на нашей жизни". И перечислил, что в основном будут применять проверки документов и досмотр авто. А все остальное (например, комендантский час) - по решению властей на местах.

Но если читать конкретно проект указа Зеленского, опубликованный Гончаренко, там этих оговорок нет. Все указанные меры должны по идее действовать сразу по всей территории Украины (кроме Донбасса, где это и так действует).

При этом набор таких мер довольно специфический.

Зеленский сделал упор на ограничениях, которые в законе о чрезвычайном положении вводятся только при общественных беспорядках с применением насилия (статья 18). Например, комендантский час, закрытие СМИ, партий, ограничение ТВ и интернета.

Хотя очевидно, что сейчас основной фактор - это ситуация на Донбассе, а не бунты в Киеве.

Впрочем, со стороны власти уже начинают говорить, что опубликованный Гончаренко проект указа не соответствует тому, что принял СНБО. Об этом заявил советник главы МВД Антон Геращенко.

Но непонятно - действительно ли документ был изначально другим. Или же Банковая после негативной реакции депутатов решила изменить указанный текст. Например, депутат Ярослав Железняк сообщил, в Раде недовольны проектом, и сейчас его редактируют.

В любом случае, увидим это уже после голосования в Раде.

Ниже мы делаем разбор всего закона о режиме ЧП в Украине и объясняем его логику. Которая в указе Зеленского (в той версии, что опубликовал Гончаренко) явно нарушена.

Что означает режим чрезвычайного положения

Чрезвычайное положение, согласно закону, вводится при следующих обстоятельствах:

Техногенные и природные катастрофы



Теракты с гибелью людей



Межнациональные или межконфессиональные конфликты с насилием и захватом зданий или отдельных территорий



Массовые беспорядки, сопровождающиеся насилием



Попытки силового захвата власти



Массовые переходы через границу со стороны сопредельных государств (видимо, речь о мигрантах или беженцах)



Необходимость восстановления конституционного правопорядка и работы органов государственной власти

Механизм введения следующий. СНБО подает президенту предложение ввести "чрезвычайку" на всей территории страны или в отдельных регионах.

Далее президент издает указ о введении ЧП, который утверждает Верховная Рада. В указе должно быть указано, где вводится чрезвычайное положение, на какой срок и по какой причине.

Что касается срока действия, то по всей Украине "чрезвычайку" могут вводить максимум на 30 дней, а в отдельных местностях - на 60. Но можно отменить ЧП и раньше срока (представление на отмену подает Кабмин).

Также там перечисляются, какие именно права и свободы будут ограничены. И какие органы власти получают дополнительные полномочия.

Важное уточнение: если поводом являются угрозы, связанные с правонарушениями (пункты 2-7), то президент обязан сначала обратиться к нарушителям и призвать их остановить противоправные действия. И если в указанные главой государства сроки этого не произойдет, издавать указ.

Впрочем, "в условиях, требующих безотлагательных мер по спасению населения или предотвращению гибели людей, чрезвычайное положение может быть введено без предупреждения", говорится в законе.

Органы власти при ЧП не распускаются, полномочия их не приостанавливаются. В регионах, где введено ЧП, создаются оперативные штабы, куда входят представители профильных ведомств (в зависимости от характера угрозы).

Какие меры власть может принимать во время чрезвычайного положения?

особый режим въезда-выезда, ограничение свободы передвижения на территориях, где введено ЧП





ограничение на передвижение автомобилей, их досмотр





усиление охраны общественного порядка





запрет на массовые мероприятия и забастовки





принудительное отчуждение имущества у физлиц и компаний (с компенсацией понесенных убытков)

Если речь о техногенных или природных катастрофах, то позволены дополнительные меры:

эвакуация людей из зон бедствия





квартирная повинность для юрлиц - на размещение эвакуированных или подразделений, которые ликвидируют катастрофу





смена режима работы предприятий всех форм собственности





возможна целевая мобилизация военных





на добровольной основе могут направлять граждан на общественные работы, а также использовать их транспорт (подчеркивается, что это тоже лишь по согласию владельца).



Однако это, повторимся, лишь в случае техногенных катастроф или природных катаклизмов. В остальном же закон допускает экспроприацию любого имущества (см. предыдущий блок).

В случае гражданских беспорядков могут ввести дополнительный - и самый жесткий - пакет мер:

комендантский час





проверка документов и обыски граждан





обыски в домовладениях и офисах





запрет на смену места проживания без отмашки военкомата





запрет на продажу алкоголя и товаров на основе спирта, а также ядов или прочей сильнодействующей химии





"запрет на изготовление и распространение информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку" - то есть это по сути закрытие СМИ.





госрегулирование радиоэфира, ТВ, интернета (от ограничения до отключения).





власть имеет право поднять вопрос о запрете партий и общественных движений "в целях национальной безопасности". Делается оговорка, что это может происходить лишь в рамках Конституции и законов. То есть может последовать обращение в суд или вообще введение санкций СНБО.

Независимо от причины введения ЧП, запрещается проведение выборов и референдумов, а также изменение законодательства о выборах или Конституции.

Закон также предусматривает компенсации за имущество, которое пострадало или было конфисковано в ходе работ по ликвидации угрозы.

Там есть интересный пассаж, который касается механизма возвращения своего имущества:

"Если имущество, принудительно отчужденное у юридических и физических лиц, после отмены правового режима чрезвычайного положения сохранилось, прежний собственник или уполномоченное им лицо вправе потребовать возврата такого имущества в судебном порядке или требовать предоставления ему взамен другого имущества, если это возможно".

То есть, вернуть свою машину, если ее отобрали власти, можно будет только через суд.

Впрочем, повторимся - исчерпывающий список ограничений президент перечислят в своем указе.

Также некоторые нормы режима ЧП отображены в уголовно-процессуальном кодексе. Они упомянуты в статье 615, которая регулирует особый порядок досудебного расследования.

Во-первых, правоохранители будут иметь право изымать телекоммуникационное оборудование, телевизионную, видео- и аудиоаппаратуру, компьютеры и другие средства связи в случае необходимости.

Во-вторых, есть особый режим следствия на период ЧП. При нем прокурор, минуя суды, может давать санкцию на обыск и арест.