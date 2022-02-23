В среду, 23 февраля, Верховная Рада в 17:00 проведет внеочередное заседание по введению чрезвычайного положения в Украине.

Об этом написал народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

"Сегодня Рада дальше. С 14:00 до 17:00 работает в Комитетах, потом в 17:00 внеочередное по введению чрезвычайного положения", - написал Железняк.

Напомним, что после поднятого, в том числе и "Страной", скандала вокруг попытки Зеленского протащить через Указ о чрезвычайном положении диктаторские нормы, в Раде отложили рассмотрение этого вопроса.

"Подготовка и редактирование текста указа затягивается. Возможно, парламент будет собираться сегодня на внеочередное заседание (так как пленарное заседание до 14:00), чтобы проголосовать чрезвычайное положение", - написал Железняк.

Ранее нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что чрезвычайное положение могут ввести в нескольких областях: в Донецкой, Луганской, Киевской, Харьковской и Херсонской, а также Киеве.

"Страна" разобрала, какой режим ЧП ввели в Украине и что вообще предусмотрено законом о чрезвычайном положении.