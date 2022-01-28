В пятницу, 28 января, вступил в силу Порядок взаимодействия Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины во время информирования населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации. Порядок утвержден приказом №982/1019 от 24.12.2021.

Об этом сообщает соответствующий документ на сайте Единого государственного реестра нормативных актов.

Взаимодействие во время информирования населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации ГСЧС и Госкомтелерадио организует в рамках единой государственной системы гражданской защиты на государственном уровне между оперативно-дежурной службой государственного центра управления в чрезвычайных ситуациях ГСЧС и Госкомтелерадио через акционерное общество "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (АО "НОТУ") (центральное аппаратное радиовещание).

Взаимодействие осуществляется с целью информирования населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации, минимизации ее возможных последствий, сохранении жизни и здоровья населения.

Организация взаимодействия проводится в случае угрозы возникновения опасных событий или метеорологических явлений или возникновения чрезвычайной ситуации, которые могут угрожать жизни и здоровью граждан, а также вызвать ухудшение жизнеобеспечения населения путем оперативного информирования слушателей радиоканалов АО "НОТУ" ("Украинское радио", "Радио "Проминь" и "Радио "Культура").

Оперативно-дежурная служба государственного центра управления в чрезвычайных ситуациях ГСЧС информирует по телефону дежурного АО "НОТУ" (центральное аппаратное радиовещание) о необходимости передачи сообщения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации для информирования населения.

Дежурный АО "НОТУ" (центральное аппаратное радиовещание) получает файл с записью звукового сообщения с FTP-сервера ГСЧС (доступ предоставляется в рабочем порядке) и ставит звуковой файл в расписание вещания радиоканалов "Украинское радио", "Радио "Проминь" и "Радио "Культура" в определенное ГСЧС время. Полученное информационное сообщение передается в эфир.

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