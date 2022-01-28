В четверг, 27 января, Верховная Рада приняла изменения к закону о национальном сопротивлении, окончательно засекретив его формы, методы и средства. Любые закупки вооружения для территориальной обороны возвели в ранг государственной тайны.

Что означает этот закон, анализирует "Страна".

Добровольцев подчинили Зеленскому

Летом прошлого года парламент принял закон о национальном сопротивлении в Украине, легализовав отряды территориальной обороны. В целом закон очертил меры по привлечению населения Украины к обороне не только в особый период, а и в мирное время. С 1 января нынешнего года закон вступил в силу, и отряды территориальной обороны начали создавать во всех регионах Украины.

Но многие вопросы по созданию и работе отрядов теробороны до сих пор были не согласованы. В связи с этим в парламент и внесли дополнительный законопроект об уточнении задач и основ подготовки и ведения национального сопротивления, который и был принят 27 января 2022 года.

В закон зашили ряд принципиальных новаций.

Во-первых, отказались от идеи, чтобы командиров добровольческих отрядов территориальных громад согласовывали с органами местного самоуправления.

Изначально командиры должны были согласовываться с местными властями тех территорий, где создаются эти отряды. Но по новым правилам обязанность их назначать возложили на главнокомандующего вооруженными силами по представлению командующего Сил территориальной обороны.

Таким командующим 1 января президент Владимир Зеленский назначил 50-летнего генерала Вооруженных сил Юрия Галушкина. Таким образом создается четкая иерархическая вертикаль - все добровольческие отряды будут так или иначе в подчинении Верховного главнокомандующего.

Собственно это положение вполне укладывается в планы власти переподчинить себе добробаты. Если в 2014 году они в большинстве случаев создавались под эгидой МВД и его главы, то сейчас все силы территориальной обороны будут подчиняться президенту.

Автор закона, депутат "Слуги народа", представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский в Раде прямо признал, что от назначения командиров подвинули местных чиновников, потому что не все из них занимают "проукраинскую позицию".

"К пребольшому сожалению, далеко не все органы местного самоуправления и не все руководители органов местного самоуправления в Украине занимают откровенно проукраинскую позицию", - сказал Вениславский.

Хотя, на самом деле, судя по всему, такая поправка связана с попытками Кличко и других мэров возглавить формирование подразделений теробороны, что очень не понравилось Банковой.

Во-вторых, к задачам движения сопротивления, помимо формирования региональных ячеек движения сопротивления, препятствования действиям войск противника, участия в проведении специальных разведывательных, информационно-психологических операций добавили размытую фразу "и другие, определенные Кабмином".

Это словосочетание неизменно критикуется главным научно-экспертным управлением Рады за его размытость и неоднозначность. Тем не менее, в новом виде закон позволяет, чтобы на отряды теробороны возложили любые задачи, которые определит правительство.

"Стингеры" и "Джавелины"

Еще одна новация - членам добробатов теробороны позволят использовать личное охотничье оружие, стрелковое оружие, а также "другие виды вооружения" в порядке, определенном Кабмином. Такая формулировка означает, что в случае необходимости на места раздадут даже противотанковые ракетные комплексы, а также переносные зенитно-ракетные комплексы - то есть "Стингеры" и "Джавелины".

Прямо в законе об этом ничего не сказано, но решение, что подпадет под категорию "другие виды вооружения" будет за Главнокомандующим. Подтвердил это и один из соавторов закона, нардеп от "Слуги народа" Юрий Мысягин.

"Если возникнет необходимость, то кроме винтовок, автоматов и пулеметов, они получат более серьезные виды вооружения – противотанковые ракетные комплексы или ПЗРК", - написал он на своей странице в Facebook. "ПЗРК в кожну хату", - отреагировали на это подписчики депутата.

А вот в связи с разрешением на использование личного оружия возникает другой резонный вопрос, как вообще сделать более ответственным отношение к оружию и предупредить трагедии из-за его неконтролируемого использования, особенно в отношении гражданского населения.

Юрий Галушкин, командующий Силами территориальной обороны, пояснял журналистам, что никто не будет раздавать добробатам оружие на руки, и обязательно обеспечат хранение оружия и патронов при батальонах, где они будут охраняться, и где будет оборудована противопожарная сигнализация.

Финансирование добробатов засекретили

Всю информацию, которая касается национального сопротивления, завели под гриф государственной тайны. Формы, методы и действия во исполнение заданий движения сопротивления будут считаться тайной информацией, которая не подлежит обнародованию, не должна содержаться в ответе на запросы. Важно и то, что все закупки, которые касаются национального сопротивления, также будут засекречены.

Вмешательство кого-либо в действия по организации, планировании, подготовке мер по ведению движения сопротивления не допускается, а все приказы командующего Сил территориальной обороны для ячеек движения сопротивления будут обязательными к исполнению.

Еще одно важное изменение касается материального обеспечения Сил территориальной обороны - из госказны на Минобороны будет выделяться определенный (засекреченный) бюджет на содержание этих отрядов и материальной базы для них. Кроме того, военные части смогут передавать имущество лицам, которые на добровольной и конфиденциальной основе привлекаются к выполнению задач движения сопротивления. Тут стоит также обратить внимание на слова о лицах, которые будут привлекаться к задачам Сил территориальной обороны "на конфиденциальных условиях". Похоже, что и в тероборону по примеру СБУ планируют вербовать людей для выполнения особых поручений, при чем их будут снабжать имуществом, принадлежащим военным частям.

Также закон позволит платить резервистам, которых будут призывать на новый вид службы - призыв в особый период без объявления мобилизации. Таким призваным резервистам кроме ежемесячного денежного обеспечения будут выплачивать денежное вознаграждение в размере минимальной зарплаты, установленной на 1 января соответствующего года.

На членов добробатов будут распространяться гарантии социальной и правовой защиты, предусмотренные законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", помимо денежного обеспечения в соответствии со штатным расписанием, это еще бесплатная медицинская помощь в военно-медицинских учреждениях здравоохранения.

Юрий Галушкин, командующий Силами территориальной обороны уже заявил, что до конца февраля все батальоны и бригады движения сопротивления будут укомплектованы резервистами, а следующий этап - это обеспечить наличие оружия и материально-технических средств при каждом батальоне. Мол, чтобы никто не думал, что силы теробороны - это "пехота для бедных".