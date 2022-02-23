После поднятого, в том числе и "Страной", скандала вокруг попытки Зеленского протащить через Указ о ЧП диктаторские нормы, в Раде отложили рассмотрение этого вопроса.

Об этом в Telegram-канале сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Подготовка и редактирование текста указа затягивается. Возможно, парламент будет собираться сегодня на внеочередное заседание (так как пленарное заседание до 14:00), чтобы проголосовать чрезвычайное положение", - написал он.

Напомним, после сегодняшнего заседания СНБО секретарь Совбеза Алексей Данилов заявил, что в Украине собираются ввести режим ЧП по всей стране.

Также мы писали о том, что по данным Ярослава Железняка, у нардепов возникли вопросы к проекту решения по ЧП в Украине, поскольку власти "хотят ввести нормы военного положения, при этом не вводя его".

"Страна" подробно разбиралась, какое чрезвычайное положение хотят ввести в Украине.

Кроме того, мы сообщали, что после раздувшегося скандала в МВД уже заявили, что режим чрезвычайного положения в Украине будет не таким жестким, как утверждают нардепы.