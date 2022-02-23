В среду, 23 февраля, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №5708 об обороте оружия, которым даётся право на владение гражданским огнестрельным оружием.

За принятие документа за основу проголосовали 274 депутатов при минимально необходимых 226.

Согласно законопроекту, легализируются гражданское огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.

Документом предлагается определить понятие права собственности на гражданское огнестрельное оружие, определить условия и порядок получения гражданами Украины и юридическими лицами документов о праве собственности на гражданское огнестрельное оружие и провести классификацию гражданского огнестрельного оружия.

Кроме того, согласно законопроекту, гражданское огнестрельное оружие делится на категории. Также законопроект предусматривает порядок создания и ведения Единого государственного реестра гражданского огнестрельного оружия и определяет общие принципы гражданского обращения огнестрельного оружия и боеприпасов.

Согласно инициативе, планируется разработать порядок выдачи медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний, которые препятствуют получению документа на гражданское огнестрельное оружие.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине на фоне волны слухов о возможной войне с Россией в разы увеличился спрос на гражданское огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Это подтвердили "Стране" владельцы оружейных магазинов и врачи-психиатры, которые выдают справки для разрешений на покупку стволов.

Как ранее рассказал "Стране" представитель компании "Сафари Украина" Андрей Романов, оружие покупают для самообороны и защиты своего жилья и имущества. "Понятно, что не с армией собираются воевать - опасаются мародеров", - говорит Романов.

Помимо этого, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что поддерживает легализацию владения огнестрельным оружием. Министр объяснил, что уже давно выступает за легализацию оружия. По его мнению, должен быть специальный закон, где будет описано, кто и какое оружие может иметь. У людей же, как считает глава Минобороны, должно быть право на хранение, но не ношение короткого ствола.