На этой неделе в Верховной Раде будет рассматриваться законопроект №5397, которым хотят обнулить влияние иностранцев на наблюдательные советы.

Об этом пишет народный депутат нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Как объяснил нардеп, законопроект №5397 вводит следующие нормы:

Кабинет Министров "для предотвращения угроз безопасности" определяет, чтобы все члены Наблюдательного совета находились по адресу госпредприятия;

Все члены Наблюдательного совета должны в течении 48 часов прибыть по месту нахождения предприятия;

Кто не прибыл, того увольняют независимо от того какой там контракт.

Между тем, в конце ноября прошлого года Киев, в рамках полученного 24 ноября второго транша Международного валютного фонда (МВФ) по программе stand by, обязался в фиксированные сроки сформировать и обеспечить работу наблюдательных советов "Укрэнерго", "Нафтогаза" и "Энергоатома".

Также мы писали, что в Украине временно приостановил работу комитет по выбору наблюдательных советов. Члены комитета планируют возобновить деятельность тогда, когда появится ясность относительно плана действий по реформе корпоративного управления.