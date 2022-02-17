Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №6508, которым урегулируются вопросы введения карантина в Украине. Этот документ позволит ввести ограничительные меры в их нынешнем виде в законодательное поле Украины.

За соответствующее решение в ходе сегодняшнего заседания проголосовали 246 народных депутатов.

Согласно документу, за Кабинетом Министров законодательно закрепят полномочия устанавливать карантин на срок до двух месяцев, а также продлевать его. Также правительство наделят правом введения противоэпидемических мер по созданию особых условий или режима:

передвижения населения и осуществление хозяйственной деятельности,

въезда и выезда с территории, на которой введен карантин;

пассажирских перевозок;

пересечения границы иностранцами и лицами без гражданства;

посещения учебных заведений,

утверждения порядка обязательной самоизоляции, пребывания лица в обсерваторе, госпитализаций во временные учреждения здравоохранения (специализированные госпитали).

Одним из главных соавторов документа стал глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. Поддержать этот проект депутатов просил и лично министр здравоохранения Виктор Ляшко, заявивший, что этот проект "решит вопросы, связанные с карантинными ограничениями". Подробно о данном законопроекте можно почитать в отдельном материале "Страны".

Также мы подробно писали о том, зачем "слуги" хотят поменять закон о карантине.