Рада поддержала законопроект, который введет карантин в законодательное поле Украины
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №6508, которым урегулируются вопросы введения карантина в Украине. Этот документ позволит ввести ограничительные меры в их нынешнем виде в законодательное поле Украины.
За соответствующее решение в ходе сегодняшнего заседания проголосовали 246 народных депутатов.
Согласно документу, за Кабинетом Министров законодательно закрепят полномочия устанавливать карантин на срок до двух месяцев, а также продлевать его. Также правительство наделят правом введения противоэпидемических мер по созданию особых условий или режима:
- передвижения населения и осуществление хозяйственной деятельности,
- въезда и выезда с территории, на которой введен карантин;
- пассажирских перевозок;
- пересечения границы иностранцами и лицами без гражданства;
- посещения учебных заведений,
- утверждения порядка обязательной самоизоляции, пребывания лица в обсерваторе, госпитализаций во временные учреждения здравоохранения (специализированные госпитали).
Одним из главных соавторов документа стал глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. Поддержать этот проект депутатов просил и лично министр здравоохранения Виктор Ляшко, заявивший, что этот проект "решит вопросы, связанные с карантинными ограничениями". Подробно о данном законопроекте можно почитать в отдельном материале "Страны".
Также мы подробно писали о том, зачем "слуги" хотят поменять закон о карантине.