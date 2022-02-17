На этой неделе три области Украины могут покинуть красную зону карантина. В таком случае в ней останутся всего два региона.

Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По его словам, Закарпатская, Ровенская и Ивано-Франковская области уже на этой неделе могут выйти из красной зоны карантина. Этот вопрос обсуждался 16 февраля на заседании профильного комитета парламента.

"Появились первые признаки стабилизации заболеваемости Сovid-19. По сравнению с позапрошлой неделей за последние 7 дней количество новых больных уменьшилось на 7,6 тысяч человек, госпитализированных – на 1 тысячу. Занято 30 тысяч мест в "ковидных" больницах из общего количества в 72,5 тысячи человек", - написал Радуцкий.

По его словам, пик заболеваемости постепенно переходит из западных областей в центр и восток страны.

"На территории 9 регионов фиксируют значительное улучшение эпидемиологических показателей. Закарпатская, Ровенская и Ивано-Франковская области уже на этой неделе могут выйти из красной зоны. В то же время общие показатели заболеваемости остаются высокими, расслабляться рано. Необходимо максимальное внимание уделить вакцинации, чтобы обезопасить граждан от тяжелого течения коронавирусной болезни. В Украине вакцинировано двумя дозами более 15 млн человек, бустерной – почти 600 тысяч человек", - сообщил он.

Напомним, Украина начала выходить из пика заболеваемости коронавирусом, однако все еще находится в зоне риска.

Мы писали о том, что Ляшко заявил, что Украина вышла на пик нынешней волны коронавируса, еще 10 февраля.

При этом, по словам главы ведомства, стабилизация ситуации с ковидом в Украине наступила уже 14 февраля - на неделю раньше прогнозов.