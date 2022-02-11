С понедельника, 14 февраля, во Львове ученикам средней и старшей школы, которые из-за ситуации с коронавирусом были переведены на дистанционное обучение, разрешат вернуться за парты. Однако окончательное решение будут принимать непосредственно директора школ. При этом карантин в городе продлили еще на неделю.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на слова заместителя городского главы Андрея Москаленко.

"С 14 февраля решения по форме обучения и начальной, и старшей школы будут принимать руководители учебных заведений. Если среди учащихся какой-либо школы наблюдается большой уровень заболеваемости, директора будут выбирать дистанционную форму обучения. Если же ситуация будет благоприятной, учащиеся будут учиться очно", - сказал он.

Сейчас таким образом обучаются начальные класс - решение о формате обучения принимает руководитель учебного заведения.

При этом, во время брифинга Москаленко, которого цитирует "Львовский портал", рассказал, что ситуация с коронавирусом в городе немного стабилизировалось, но заболеваемость все еще на высоком уровне и карантин решили продлить еще не неделю, то есть до 20 февраля.

Напомним, 11 февраля красная зона карантина в Украине расширилась до пяти областей.

Также сообщалось, что в Украине второй день подряд ковидом заражаются больше 41 тысячи человек за сутки.