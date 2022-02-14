В Украине на неделю раньше, чем прогнозировали в Минздраве, проявились первые признаки стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Об этом заявил глава МОЗ Виктор Ляшко во время брифинга в понедельник, 14 февраля.



"После 4 недель стремительного роста количества новых случаев COVID-19 в Украине, начинаем наблюдать первые признаки стабилизации. Впервые за последние четыре недели недельное количество выявленных случаев и госпитализированных прекратило рост и демонстрирует спад", - сказал Ляшко и напомнил, что за минувшую неделю было зарегистрировано 235 256 случаев коронавируса, что на 7 600 случаев меньше по сравнению с предыдущей неделей.

Также меньше заболевших коронавирусом попали в больницы.

"В больницы за неделю госпитализированы 24575 больных, что также на тысячу меньше чем на прошлой неделе. Признаки стабилизации эпидемического процесса наблюдаются на неделю раньше, чем это показывали наши прогнозы", - сообщил Ляшко.

По его словам, с начала нынешней волны заболеваемости зарегистрировано снижение недельного количества новых случаев на территории девяти регионов и заметное снижение показателя отмечалось в Винницкой (- 38%) и Ивано-Франковской (-37%) областях.

"При этом снижение недельной заболеваемости в Ивано-Франковской области наблюдается вторую неделю подряд, что свидетельствует о прохождении пикового периода", - подчеркнул глава Минздрава.

За минувшую неделю больше всего выросло количество новых случаев на территории Киева (+51%). Лидер прироста новых случаев на прошлой неделе Запорожская область на текущей неделе также имела прирост, но значительно ниже, чем раньше (+50% против 109 %).

"По предварительной оценке, летальность от коронавирусной болезни снизилась в три раза по сравнению с "Дельта"-волной, и вдвое, по сравнению со средним значением в 2020 году", - резюмировал Ляшко.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине впервые за три недели выявили меньше 20 тысяч новых случаев ковида за сутки.

Также мы сообщали, что несмотря на ковидные антирекорды, власти Киева не видят причин для введения в столице локдауна.