Впервые за почти три недели в Украине число новых случаев коронавируса опустилось ниже отметки в 20 тысяч. Заболеваемость ковидом, по данным Минздрава, снижается уже четвертый день подряд.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная утром 14 февраля пресс-службой Минздрава.

По информации ведомства, вечера ковид подтвердился у 16 993 человек. Среди них - 1 447 детей и 252 медика. В больницы вчера попали 2 270 человек. 142 случаев коронавируса оказались летальными. 9 338 человек выздоровели.

За сутки в Украине сделали 18 938 прививок от коронавируса. 5 658 человек получили первую дозу вакцины, 8 981 человек - вторую дозу. Дополнительную прививку сделали 95 человек, бустерную - 4 204 человека.

За все время пандемии в Украине выявили уже 4 542 693 случая коронавируса. 3 788 395 человек выздоровели. 102 950 случаев ковида оказались летальными.

Напомним, в ВОЗ прогнозируют появление множества новых штаммов коронавируса и считают, что человечество еще далеко от завершения пандемии.

Также мы писали о том,что в Минздраве рассказали, объявят ли в Украине локдаун из-за омикроновой волны коронавируса. По данным главы ведомства, таких планов сейчас нет.