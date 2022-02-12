За прошедшие сутки, 11 февраля, количество зараженных коронавиусом в Украине увеличилось на 38 212 человек. Об этом свидетельствуют данные Минздрава Украины.

То есть, снижение продолжается уже третий день. Вчера было 41 229 случаев, а позавчера - 41 694.

Так, позитивный ПЦР-тест вчера обнаружили у 3029 детей и 864 медиков. Кроме того, за прошедшие сутки:

Летальных случаев - 265

Выздоровели - 19943

Госпитализированы – 3753

Также в Минздраве уточнили, что больше всего случаев заражения в Киеве (4229), а также Одесской (3670) и Днепропетровской (2596) областях.

"Страна" вчера рассказывала, что в Украине заболеваемость ковидом немного пошла на спад. Вчера в стране подтвердились 41 229 случаев заражения коронавирусом. Среди них - 3 369 детей и 1 247 медиков. Госпитализировать пришлось 3 936 украинцев.

Напомним, в Киеве третий день подряд фиксируют антирекорды по заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки, 10 февраля, выявили 4 104 новых случая. Для 32 инфицированных болезнь стала смертельной.