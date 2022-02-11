В Киеве третий день подряд фиксируют антирекорды по заболеваемости ковидом

В Киеве третий день подряд фиксируют антирекорды по заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки, 10 февраля, выявили 4 104 новых случая. Для 32 инфицированных болезнь стала смертельной. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его данным, в числе новых больных более 300 детей. Больше всего случаев заболевания обнаружено в Оболонском (746), Деснянском (603) и Дарницком (515) районах.

Госпитализировано 113 больных коронавирусом и 242 человека с подозрением на COVID и пневмониями.

Всего с начала пандемии в Киеве подтверждены 398 065 случаев коронавируса, 8 685 больных умерли.

Напомним, на сутки ранее в Киеве коронавирус выявили у 3 880 человек. Это оказалось на 196 случаев больше, чем накануне - в день фиксации предыдущего наибольшего показателя по суточной заболеваемости.

Как сообщалось, сегодня красная зона карантина в Украине расширилась до пяти областей, в желтой остался только один регион.

Ранее "Страна" писала о том, что Ляшко заявил о выходе Украины на пик нынешней волны коронавируса.

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