За минувшие сутки в Киеве вновь установили антирекорд по новым случаям коронавируса. За прошлые 24 часа в столице Covid-19 заболели 3 880 человек, что на 196 больше, чем вчера - в день фиксации предыдущего наибольшего показателя по суточной заболеваемости.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные утром в четверг, 10 февраля на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Всего в Киеве с начала пандемии лабораторно подтвержден 393 961 случай заболевания Covid-19, 344 795 пациентов выздоровели (1377 за сутки), 8 653 - умерли (25 за сутки).

В настоящее время в Киеве болеют коронавирусной инфекцией 40 513 человек. В целом по Украине сейчас около 590 тысяч заболевших Covi-19 украинцев.

Напомним, в Украине третий день растет число новых случаев ковида. За сутки заразились больше 40 тысяч человек. В том числе заразились 3 486 детей и 1 101 медик. В больницы попали 4 128 человек. 280 случаев ковида за день оказались летальными.

Также мы писали, что в регионах Украины ухудшается ситуация с коронавирусом. В желтой зоне осталась всего одна область. А с завтрашнего дня в красной зоне будет пять украинских регионов.

Вместе с тем, сообщалось, что в Минздраве спрогнозировали окончание эпидемии Covid-19 в Украине уже в этом году.