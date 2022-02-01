Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что украинцам с осторожным оптимизмом можно прогнозировать победу над коронавирусом в 2023 году.

Об этом заявил в эфире программы "Свобода слова на ICTV", видео обнародовано в Youtube.

"Стоит ли рассчитывать на завершение эпидемии? Я назову несколько факторов: появление вакцины, появление препаратов прямого противовирусного действия, уменьшение агрессивности штамма. Три фактора, которые, по факту говорят о том, что можно с осторожным оптимизмом смотреть в 2022 год, как год, в котором может завершиться пандемия", - сказал министр здравоохранения.

Ляшко добавил, что уже в ближайшие дни Украина получит препараты прямого противовирусного действия, которыми будут лечить пациентов с коронавирусной инфекцией.

Напомним, в эфире этой же программы Ляшко заявил, что в ближайшие две недели количество новых случаев болезни продолжит увеличиваться. А пик заболеваемости ожидается в середине февраля.

Также мы писали, что Минздрав уже в феврале ожидает минимум 60 тысяч новых случаев ковида ежедневно. Этот прогноз в ведомстве называют оптимистичным.

Вместе с тем, за прошлые сутки ковидом в Украине заразились больше 30 тысяч человек. В больницы попали 2 069 человек. 192 случая ковида оказались летальными.