Украинская певица Светлана Лобода снова заболела коронавирусом. Первый раз артистка подхватила "корону" в апреле прошлого года и была вынуждена перенести концерт в Барвихе. Теперь Светлане придется отложить выступление в Минске из-за подтвердившегося у нее COVID-19.

"Друзья, я заболела. К сожалению, я не стала исключением... Мне очень жаль, но я вынуждена перенести концерт в «Минск-Арена» на 4 мартa. Пока буду лечиться... Знаю, что аншлаг, что вы ждете этой встречи долго... так же, как и я", — написала певица в своем фотоблоге Instagram.

Она заверила, что «всё будет в лучшем виде» и выразила свою любовь к поклонникам. Вместе с тем Лобода добавила, что все билеты действительны, обменивать и сдавать ничего не надо.

Страдает из-за пандемии и британская певица Адель. Она расплакалась перед своими подписчиками, после отмены концерта в Лас-Вегасе. О том, что запланированное шоу не состоится, она сообщила в своем Инстаграме.

Исполнительница рассказала, что половина ее команды заразилась COVID-19, из-за чего они не успели завершить подготовку выступления. «Привет. Слушайте, мне жаль, но шоу не готово. Мы приложили все усилия, чтобы оно было хорошим и состоялось вовремя, но все было разрушено из-за задержек в поставках оборудования и коронавируса», — сказала артистка. Певица пообещала, что скоро будет объявлена новая дата ее шоу.

Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Самаре отменили концерт рэпера Басты. Он должен был состояться в обновленном Дворце спорта 9 февраля. На официальном сайте музыканта сказано, что концерт переносится по решению губернатора Самарской области.

Причиной тому - рост заболеваемости коронавирусной инфекции.

"Новую дату проведения скоро сообщим. Все билеты действительны", - добавил исполнитель в соцсетях.

А победители прошлогоднего «Евровидения» группа Maneskin отменили концерт в Украине. До весны итальянцы обещают назвать новую дату шоу в Киеве. Как оказалось, музыкантам пришлось перенести весь тур по Европе.

"К сожалению, в последние несколько дней у нас были плохие новости о вместимости залов. Мы не можем гарантировать проведение концертов, потому что в каждой стране есть свои правила, которых мы должны придерживаться", - сообщили музыканты.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что первая леди Киева давно не живет в украинской столице.