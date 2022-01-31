Перед Новым годом эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова закрутила роман со статным мужчиной средних лет.

Избранником примы оказался некий управляющий банным комплексом по имени Сергей Кузнецов. Всю зиму соцсети артистки пестрили снимками с новым ухажером. Пара не скрывала жарких чувств и то и дело выставляла свои полуобнаженные фото то с Мальдив, то из сауны.

Но роман длился недолго. Недавно возлюбленные попали в скандал, возвращаясь из отпуска. Волочкова затеяла бучу в самолете, так как не хотела весь длинный перелет сидеть в маске. И поговаривают, что Кузнецов тоже дебоширил, распускал руки, заступаясь за свою пассию.

Но это все цветочки, по сравнению с драмой, которая разыгралась по прибытии в Москву. Недавно вскрылось криминальное прошлое Сергея. Об этом сообщают журналисты программы "Ты не поверишь!" на НТВ.

Анастасия и Сергей во время отдыха на экзотическом курорте, фото: instagram.com

Выяснилось, что мужчина имеет судимость за грабеж, а еще был объявлен в розыск на территории Украины по подозрению в терроризме. Однако, сам он отрицает эту информацию.

"Насте писали, мол, будь осторожнее, рядом с тобой террорист, переживали за нее. Она же говорила, что пойдет со мной в огонь и воду. Ну какой я террорист?! Я управляющий банным комплексом!" - утверждал Сергей в интервью на российском телевидении.

Как выяснили частные детективы, темное прошлое таки имело место быть во всей этой истории. Частично некоторые факты подтверждает и сам Кузнецов.

"У меня есть одно дело в Украине. Когда там был госпереворот (имеется в виду Майдан в 2014 году - Ред.), я работал в одной из партий, поскольку был руководителем в Запорожской области. Я собирал митинги, возглавив движение в нашем городе: мы выступали за дружбу с Россией, потому что все понимали – будет гражданская война. Хотя меня и не слушали", - пояснил бойфренд Волочковой.

И действительно, на официальном сайте МВД отмечается, что Сергей Анатольевич Кузнецов скрывается от суда и находится в розыске Управлением СБУ в Запорожской области. По "террористической" статье.

Однако вскоре после начала скандала мужчина исчез. Его нет в сториз Анастасии. Более того, балерина заявила, что рассталась с ухажёром. Мол, он лишь пиарится на ней.

"Лицемерие и предательство - очень некрасивые поступки человека. Я тяжелее всего переживаю разочарование в людях, которым верила и открывала душу. Случилось то, чего следовало ожидать. Когда мужчине, кроме самопиара, ничего более не нужно, это низко. Я это все проходила в жизни, и не раз…", - написала она в своем фотоблоге Instagram.

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