В кулуарах Верховной Рады на этой неделе тема номер один - невероятное похудение 36-летней Киры Рудык, лидера партии «Голос». На глаз она скинула более 15 килограммов за довольно сжатые сроки. Депутатка и сама подлила масла в огонь, опубликовав в фотоблоге Instagram снимки «до» и «после», а также похвасталась, что от комплиментов отбоя нет.

Эксклюзивно "Стране" девушка рассказала, что изменила в своей жизни ради идеальной фигуры.

"Сон, питание и спорт. Да, действительно сложно выделить 6 часов в сутки на сон, но их все-таки нужно находить. Другой вопрос - питание. В соцсетях я показываю, чем сейчас питаюсь. Это здоровое питание с большим количеством овощей в рационе. Также эндокринолог должен проконтролировать, что можно и нельзя есть. Конечно, пришлось забыть о сладком. Поэтому перенести праздники было очень сложно, особенно, когда мама присылала фотографии пампушек, а их нельзя есть", — говорит Кира Рудык.

Кира тает на глазах, словно всемирно известная певица Адель, фото: instagram.com

Тем не менее, нардеп держит в секрете количество килограммов, которые сбросила всего за три месяца.

"Мой идеальный вес - 65 килограммов.

Я занимаюсь спортом. В день я пробегаю от 8 до 10 километров, нахожу для этого время. На самом деле, это очень хорошая медитация и якорь. Мы, женщины, всегда выбираем: семью, карьеру, помощь родным, поддержу мужа. А нужно иногда выбирать себя. Тогда будет результат. Я его добивалась три месяца", — рассказала нардеп.

Кира бегает на дорожке и с коллегами на свежем воздухе, фото: instagram.com

В последнее время поговаривают о предстоящей свадьбе Киры Рудык и связывают ее похудение с подготовкой к торжеству.

"Слухи про похудение перед свадьбой я пока не могу комментировать", - говорит она.

Кстати, летом, в одном из своих интервью Кира призналась, что не одинока. Она заявила, что ее возлюбленный не из политического круга, и даже не публичный человек.

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