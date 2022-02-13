По состоянию на утро воскресенья, 13 февраля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 24 518 человек. Об этом свидетельствуют данные Минздрава Украины.

Это меньше, чем в последние дни. Позавчера в стране зафиксировали 41 649 новых случаев заболевания, а сутками ранее – 38 212 зараженных. При этом на выходных, статистика традиционно падает.

Известно, что за последние 24 часа позитивный ПЦР-тест был обнаружен у 1 861 ребенка и 329 медиков. Кроме того, за последние сутки:

Выздоровели – 8288 человек

Летальные случаи – 140 украинцев

Госпитализировали – 3935 пациентов

Также Минздрав уточнил, что больше всего случаев заболевания коронавирусом обнаружили в Киеве (2405), а также Харьковской (2046) и Одесской (1979) областях.

"Страна" вчера рассказывала, что в Украине заболеваемость ковидом немного пошла на спад. Вчера в стране подтвердились 38 212 случаев заражения коронавирусом. Среди них - 3 029 детей и 864 медика. Госпитализировать пришлось 3 936 украинцев.

Напомним, в Киеве третий день подряд фиксируют антирекорды по заболеваемости коронавирусом. За сутки, 10 февраля, выявили 4 104 новых случая. Для 32 инфицированных болезнь стала смертельной.