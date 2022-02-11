Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан во время посещения ЮАР заявила, что пандемия Covid-19 далека от своего завершения в мире, потому что и дальше будут появляться новые штаммы коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на трансляцию телеканала SADC.

"Мы были свидетелями того, каким образом развивается коронавирус и как он мутирует. Мы знаем, что будут новые многочисленные варианты Covid-19, вызывающие беспокойство. Мы еще не достигли конца пандемии", - сказала Сваминатан.

Напомним, ранее мы писали о том, Всемирная организация здравоохранения призывает весь мир объединиться для окончания пандемии коронавируса в течение нынешнего года. ВОЗ напомнила, что "чтобы покончить с пандемией в нынешнем году, мы должны покончить с неравенством в распределении вакцин".

Между тем, генсек ООН Антониу Гутерреш в январе заявил, что мир уже сейчас должен готовиться к следующей пандемии. Он также напомнил о стратегии ВОЗ, которая предусматривает вакцинацию 40% населения всех стран мира до конца 2021 года и 70% - к середине 2022 года. По словам Гутерреша, сейчас пока еще далеко до достижения этих показателей.