Генсек ООН Антониу Гутерреш считает, что мир уже сейчас должен готовиться к следующей пандемии.

Об этом он сказал во время Всемирного экономического форума, сообщает пресс-служба ООН.

"Мы должны подготовиться к следующей пандемии с помощью инвестиций в мониторинг, раннее выявление и быстрое реагирование в каждой стране, а также путем укрепления авторитета Всемирной организации здравоохранения", - сказал Гутерреш.

Также генсек организации напомнил о стратегии ВОЗ, которая предусматривает вакцинацию 40% населения всех стран мира до конца 2021 года и 70% - к середине 2022 года. По словам Гутерреша, сейчас пока еще далеко до достижения этих показателей.

"Это позорно, но показатели вакцинации в странах с высоким уровнем дохода — в семь раз выше, чем в африканских. Нам нужна справедливость в вопросе распределения вакцин прямо сейчас", — заявил он.

Напомним, "Страна" писала о том, что за два года пандемии коронавируса, по данным Oxfam, 10 богатейших людей мира удвоили свое состояние, а бедных стало больше на 160 млн.

Также мы сообщали, что премьер-министр Денис Шмыгаль ждет завершения пандемии ковида в Украине "в нынешнем виде" в 2022 году.

Кроме того, мы писали, что в конце прошлого года в ВОЗ объявили, когда закончится острая фаза пандемии коронавируса. По прогнозам экспертов, это ориентировочно может случиться уже в 2022 году.