В центральной части Турции на горнолыжном курорте "Эрджиес" погиб гражданин Канады Майкл Крифт, занимавший должность главы координационной группы Управления по координации гуманитарных вопросов Организации объединенных наций (ООН) в Газиантепе.

Об этом сообщает издание Hurriyet в воскресенье, 16 января.

По данным издания, 45-летний сотрудник ООН во время катания на горных лыжах съехал с трассы и попал под лавину. Его друзья сообщили спасателям о произошедшем.

Когда сотрудники спасательной службы сумели добраться до места происшествия, Майкл Крифт был уже мертв.

Ранее "Страна" сообщала, что польские спасатели поднимали вертолет для помощи гражданке Украины, которая забралась высоко в Татры без надлежащей подготовки и застряла там. Спасатели заявили, что в снаряжении украинской туристки соблюдено было единственное условие - её куртка была ярко-розовой, ее хорошо можно было видеть издалека. Благодаря этому женщину удалось быстро найти.

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