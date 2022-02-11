Несмотря на антирекорды по заболеваемости коронавирусом, установленные в Киеве в течение трех дней подряд, предпосылок для усиления карантинных ограничений в столице нет, а ситуация с заболеваемостью и уровнем госпитализации контролируется. Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"Несмотря на высокий уровень выявления новых случаев, ситуация контролируемая и не требует введения дополнительных ограничений. При 4104 новых случаях заболевания уровень госпитализации больных в столичные больницы составляет 32,3%. Заполненность коек в больницах, выделенных под пациентов с COVID-19, в настоящее время составляет только 34%. По словам специалистов, это связано, прежде всего, с высоким уровнем вакцинации горожан", - заявил Поворозник во время заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

По его данным, в столичных больницах в настоящее время находятся 1832 пациента (среди них 97 детей) с подтвержденным диагнозом COVID-19. А с подозрением на заболевание - 109 пациентов (среди низ шестеро детей).

"В общей сложности в тяжелом состоянии находятся 1119 пациентов. На койках интенсивной реанимации находится 231 больной. 23 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, еще 132 находятся на неинвазивной искусственной вентиляции легких. В кислородной поддержки нуждаются 1473 больных", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что сегодня красная зона карантина в Украине расширилась до пяти областей, а в желтой остался только один регион.

Также мы сообщали, что в Украине второй день ковидом заражаются больше 41 тысячи человек.