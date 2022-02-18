Министр обороны Украины Алексей Резников поддерживает легализацию владения огнестрельным оружием, спрос на которое в Украине вырос на фоне слухов о подготовке "российского вторжения".

Об этом Резников рассказал в интервью для "РБК-Украина".

Министр объяснил, что уже давно выступает за легализацию оружия. По его мнению, должен быть специальный закон, где будет описано, кто и какое оружие может иметь. У людей же, как считает глава Минобороны, должно быть право на хранение, но не ношение короткого ствола.

Кроме того, Резников рассказал, что для сил территориальной обороны боевое оружие должно храниться в оружейных комнатах в воинских частях и выдаваться в случае необходимости тем резервистам, которые подписали контракт.

"Это разные типы оружия, одно с другим не связано. Но когда потенциальные недоброжелатели будут знать, что на руках у украинцев легально находится какое-то количество коротких стволов и другого оружия, это дополнительный фактор задуматься: какова цена будет у этой агрессии", - сказал глава Минобороны.

Высказывание Резникова прокомментировал Тelegram-канал "Политика Страны":

"На самом деле, если в Украине легализуют владение оружием и раздадут его отрядам теробороны, то никаким "недоброжелателям" никакую "агрессию" уже осуществлять не нужно будет.

Государство окончательно потеряет монополию на применение силы, легализуются частные армии (которые сделают местные элиты и кланы еще менее управляемыми центром, чем сейчас), страну захлестнет волна преступности, убийств и мародерства.

Это верный путь к окончательному развалу и демонтажу и без того слабой системы госуправления и погрузит Украину в хаос и без всякого "вторжения".

И, кстати говоря, наблюдаемый сейчас всплеск покупки оружия и боеприпасов объясняется, как уже писала "Страна", не подготовкой населения к "войне с агрессором", а как раз страхом перед волной мародёрства, которое может накрыть страну в случае обострения ситуации."

Напомним, Рада хочет разрешить участникам теробороны выполнять задачи в районе ведения военных действий.