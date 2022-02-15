Во вторник, 15 февраля, Верховная Рада Украины проголосовала за обращение к ООН, ПАСЕ, ОБСЕ и Европейскому парламенту для предоставления Украине оружия и усиления санкций против России.

Текст обращения обнародовал народный депутат Алексей Гончаренко в своем Тelegram-канале.

Своими голосами "за" соответствующее постановление проголосовали 326 народных депутатов, "против" проголосовали двое нардепов, еще 9 решили воздержаться.

В обращении призывают продолжать поддерживать территориальную целостность Украины и осудить действия, заявления и шаги России, "которые направлены на подготовку почвы для расширения военной и гибридной агрессии против Украинского государства без каких-либо оснований".

Кроме того, в обращении содержится призыв "усилить и ускорить" предоставление Украине комплексной, в том числе и оборонной помощи и призвать Россию отвести военные силы от границы Украины и с временно оккупированных территорий, а также закончить учения в морских акваториях возле Украины.

Ранее в Министерстве обороны России заявили о завершении учений и отводе войск от границ Украины.

Напомним, согласно прогнозам Запада, уже завтра произойдет "российское вторжение". Как Украина живет за день до этого "Страна" следит в обновляемом материале.