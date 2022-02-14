Верховная Рада планирует в пятницу, 18 февраля, расширить час вопросов правительству до двух часов и заслушать доклады премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, министра обороны Алексея Резникова и министра финансов Сергея Марченко.

Соответствующее решение члены согласительного совета депутатских фракций и групп приняли в понедельник, 14 февраля.

"Были предложения пригласить министра обороны, министра финансов... И, наверное, тогда, и премьер-министра... чтобы они предоставили информацию об обеспечении финансовыми ресурсами неотложных вопросов и вопросов обороноспособности Украины", - заявил спикер Рады Руслан Стефанчук.

По его словам, час вопросов к правительству может быть расширен до двух часов.

"Мы можем провести час вопросов к правительству в том же формате, который был в прошлый раз: это будут три доклада по 20 минут, после этого около 20 минут на вопросы от всех фракций и групп, и потом еще 30 минут вопросов к правительству. То есть это будет фактически 2 часа вопросов правительству", - уточнил спикер.

Напомним, сегодня, 14 февраля, состоится встреча глав фракций и комитетов Верховной Рады с членами Совета национальной безопасности и обороны. После него пройдет совещание фракции "Слуга народа" с участием президента Владимира Зеленского.

Также "Страна" писала о том, что происходит у "Слуг народа" на фоне слухов о "вторжении России".