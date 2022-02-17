Глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил о том, что на фоне сложной геополитической ситуации в стране украинские атомные электростанции сейчас находятся под усиленной охраной Нацгвардии.

Об этом сообщает "Энергореформа".

"Удвоен состав охраны всех украинских АЭС - и Ровенской АЭС, расположенной в нескольких десятках километров от белорусской границы, и трех других. Кроме того, воинские части, охраняющие АЭС, а это Национальная гвардия Украины, получили дополнительное вооружение. Мы применяем также и другие необходимые действия, предусмотренные для такой ситуации", – сказал Котин.

По его словам, и НАЭК, и сами АЭС находятся в теснейшем контакте с Министерством внутренних дел для решения всех необходимых вопросов, связанных с обеспечением их защиты.

Котин добавил, что сейчас принимают также все необходимые меры для защиты Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, которое должно принять первую его партию в конце апреля текущего года, уточнил глава НАЭК.

"Мы также постоянно усиливаем киберзащиту наших станций и других объектов. Все эти масштабные киберугрозы и атаки, происходящие на банки, предприятия, государственные учреждения, подвергаются и нашим объектам. Поэтому одна из главных наших целей - успешно им противостоять" , – добавил глава НАЭК.

Резюмируя он заявил, что АЭС обеспечены всем необходимым на случай военной угрозы, в частности, дизель-генераторами с соответствующими запасами топлива.

Тем временем в ходе заседания ООН по ситуации в Украине заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло заявила, что напряженность в нашей стране достигла пика с 2014 года и призывала все стороны к сдержанности.

Также стало известно, что Украина инициирует внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) и консультаций рабочей подгруппы по вопросам безопасности, чтобы обсудить обострение ситуации на Донбассе, в частности речь пойдет о нарушении режима прекращения огня.