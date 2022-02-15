Во вторник, 15 февраля, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №6521 о возможности участников теробороны выполнять задачи в районе ведения военных действий.

"За" проголосовали 304 народных депутата в ходе сегодняшнего заседания.

Проектом закона предлагается внести изменения в некоторые положения Закона Украины "Об основах национального сопротивления".

Изменения, предлагаемые законом Украины "Об основах национального сопротивления" призваны предоставить возможность территориальной обороне выполнять задачи вместе с другими группировками войск (сил) или/или группировками объединенных сил, предназначенных для ведения военных (боевых) действий по отпору вооруженной агрессии против Украины в районах ведения военных (боевых) действий.

Также законопроектом предусмотрено предоставление возможности осуществлять выполнение задач территориальной обороны на всей территории Украины, включая районы ведения военных (боевых) действий.

Решение о выполнении задач территориальной обороны в районах ведения военных (боевых) действий принимается главнокомандующим Вооруженных Сил Украины, сказано в документе.

Ранее мы рассказывали, что с 1 января вступил в силу закон о территориальной обороне (под названием "О национальном сопротивлении") вступил в силу с 1 января. Что в нем написано, ранее рассказывала "Страна".

Также сообщали, в киевских военкоматах зазывают вступать в тероборону.