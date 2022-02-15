Во вторник, 15 февраля, Верховная Рада Украины приняла в целом закон об индексации пенсий для украинцев. Проект предлагает определить дату ежегодной индексации пенсий - 1 марта.

Поддержали законопроект №352 депутата в ходе сегодняшнего заседания.

Законом о внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании пенсионного законодательства № 4668 предлагается также:

осуществлять ежегодную индексацию пенсий военнослужащим, государственным служащим и другим категориям пенсионеров на общих условиях;

назначать досрочно пенсии по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут связи с изменениями в организации производства и при других условиях;

назначать досрочно пенсии матерям (родителям) детей, больных тяжелым, редким заболеванием, которым не установлена ​​инвалидность;

назначать досрочно пенсии матерям (отцам) детей, больных тяжелым, редким заболеванием, которым не установлена инвалидность;

увеличить возрастной порог определения ребенка лицом с инвалидностью с детства с 16 до 18 лет;

установить, что нетрудоспособными членами семьи также считаются муж (жена), отец, мать, если они достигли возраста 65 лет;

устранить разницу в размерах надбавок за одинаковую продолжительность более позднего выхода на пенсию, которая сейчас в некоторых случаях отличается в несколько раз в зависимости от времени выхода на пенсию (до или после 2004 года).

В частности, для военнослужащих, госслужащих и ученых, а также увеличение пенсий для лиц с инвалидностью вследствие войны: минимум для I группы - 5 025 грн, II - 4 610 грн, III группы - 4 396 грн.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что уже с 1 марта правительство Украины проиндексирует пенсии для всех украинских пенсионеров, а сумма индексации составит 14%.

Также мы писали, как с декабря повысили минимальные пенсии.