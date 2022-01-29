Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что уже с 1 марта правительство Украины проиндексирует пенсии для всех украинских пенсионеров, а сумма индексации составит 14%.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в своем аккаунте в Facebook в субботу, 29 января.

"В среднем пенсии увеличатся на 500 гривен. Пенсии военных пенсионеров и ликвидаторов с инвалидностью увеличатся на сумму от 700 до 1500 гривен", - написал премьер-министр.

Денис Шмыгаль рассказал, что "это один из десяти этапов повышения пенсионного обеспечения, которое правительство в этом году реализует для разных категорий украинских пенсионеров".

По мнению Шмыгаля, с пенсионным обеспечением, которое зависит от нынешних зарплат, в Украине все хорошо.

"В декабре в Украине средняя зарплата составила почти 17,5 тысяч гривен. Обычно это связано с типичным для этого месяца увеличением выплат, однако тенденция роста реальных зарплат на уровне 10% ежегодно - крайне важный индикатор успешной экономической политики", - заявил премьер-министр Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что на брифинге после заседания СНБО премьер-министр Шмыгаль заявил, что гривня падает "в рамках макроэкономической стабильности".

Также мы писали, что курс гривни обрушился на фоне слухов о "вторжении Путина".