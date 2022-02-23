После скандала вокруг решения о введении в Украине чрезвычайного положения, которое как заявляли нардепы, позволит властям закрыть СМИ, отключить интернет и запретить партии, в МВД заявили, что на самом деле СНБО предлагает другие пункты его действия.

Соответствующий пост в Facebook опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко.

"Опубликованный народным депутатом Алексеем Гончаренко проект решения СНБО не соответствуют тому, что было принято на СНБО. Например там точно не будет запрета на продажу оружия и боеприпасов. Зато будет много других полезных и срочных действий по обороне Украины", - написал Геращенко.

"После скандала вокруг "диктаторского" варианта введения в Украине ЧП, попавшего в сеть, власти дают понять, что могут сдать назад", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Отметим, что ранее нардеп Ярослав Железняк заявил, что у народных депутатов возникло много вопросов относительно соблюдения прав и свобод человека в проекте по введению режима ЧП в Украине.

Напомним, сегодня Алексей Данилов по итогам заседания СНБО заявил, что в Украине собираются ввести режим ЧП по всей стране.

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