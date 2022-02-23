Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что военное положение в Украине в случае необходимости будет введено мгновенно, пока такого решения нет.

Об этом Данилов сообщил на брифинге по результатам заседания СНБО.

Ранее мы писали о том, что вчера на Банковой закончилась встреча президента Владимира Зеленского с лидерами фракций и групп Верховной Рады Украины. Сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко сказал, что в ней принимали участие руководители парламентских фракций, руководитель Офиса президента, представители всех силовых структур. Основным обсуждаемым вопросом встречи была безопасность. Он также добавил, что вопрос о введении военного положения или разрыва дипломатических отношений с Россией не рассматривался.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что введет военное положение в случае "мощной войны" со стороны России против Украины.

Также еще 14 февраля Министр обороны Алексей Резников заявил, что сейчас отсутствуют основания для введения военного положения в Украине. По его словам, этот режим не будут вводить только ради того, чтобы регулировать медийное пространство.

Напомним, что 21 февраля Путин подписал указ о признании "ДНР" и "ЛНР".

"Страна" следит за событиями вокруг Донбасса в обновляемом материале.

О том, что произошло после признания "ДНР" и "ЛНР", рассказывала в блоге "Ясно.Понятно" Олеся Медведева.