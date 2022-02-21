Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что сейчас нет смысла говорить о возможности введения в Украине военного или чрезвычайного положения, потому что нет соответствующего указа президента.

Об этом Стефанчук сказал во время брифинга в Раде в понедельник, 21 февраля.

"Любая информация, которая будет идти от меня — будет исключительно голословной, потому что Верховная Рада принимает решение о принятия любого из этих положений на основании действующего указа президента. Пока такого указа нет, говорить не о чем. Я очень надеюсь, что мы завершим этот путь своей победой политико-дипломатическим путём", - сообщил Стефанчук.

Напомним, на прошлой неделе на Донбассе началось обострения. Стороны обвинили друг друга в обстрелах, после этого в "ЛДНР" объявили массовую эвакуацию мирных жителей в Россию и мобилизацию. "Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на Донбассе.

Также мы писали о том, что после того, как анонсированное в западных СМИ на 16 февраля "вторжение РФ" не произошло, Politico назвала новые временные рамки "российского вторжения в Украину", на этот раз речь шла о "времени после 20 февраля".

О том, зачем Запад нагнетает продолжает нагнетание о "вторжении России", в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.