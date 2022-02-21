Глава Минобороны Алексей Резников, озвучивший на сегодняшнем брифинге сценарий, который по его утверждению, сейчас уже пытается воплотить РФ в отношении Украины, также призвал не нагонять панику в обществе по поводу "эскалации со стороны России в ближайшее время".

Об этом министр сказал во время брифинга в понедельник, 21 февраля.

По словам Резникова, у России нет необходимой для нападения ударной группировки у границ Украины.

"Для того, чтобы сформировать ударную группировку, им нужно определенное время. Поэтому я прошу не нагонять панику тех, кто считает себя военными экспертами и пользуются определенным уважением", - сказал Резников.

Также он сказал, что по состоянию на сегодня "маневр для политико-дипломатического решения нерешенности масштабной войны существует и остается".

"Я верю, что готовность украинской армии, устойчивость нашего общества и поддержка наших партнеров станут превентивными мерами, которые позволят отвлечь угрозу масштабно эскалации и в ближайшее время восстановить режим прекращения огня в ООС. Еще раз подчеркиваю, украинская армия не планирует никаких наступательных действий нигде", - сказал Резников.

Ранее Резников заявил, что считает неуместным говорить о нападении России в ближайшие дни.

Также мы писали, что президент США Байден уверен, что Путин принял решение о вторжении в Украину.

Об этих и других заявлениях Байдена по поводу Украины в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.