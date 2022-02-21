Главная тема в мире сегодня - Украина и Донбасс. Пошел пятый день с момента обострения боев, которое пошло не по традиционному в последние годы сценарию, а совершенно иначе.

Вместо стандартной реакции на обострение, "ДНР" и "ЛНР" внезапно начали эвакуацию своего населения в Россию и объявили всеобщую мобилизацию.

Одновременно Россия заявила, что на попытку атаки ВСУ на Донбассе будет "дан ответ". Впрочем, Киев такие намерения категорически отвергает и многократно заявляет, что никакого наступления не планируется.

Тем не менее Москва и "республики" продолжают повышать ставки.

РФ решила продолжить учения в Беларуси, тем самым сохраняя крупную группировку войск на северных границах Украины. А вчера Россия перекрыла значительную часть акватории Азовского моря, выведя туда флот на учения и объявив бесполетную зону.

Также многие обратили внимание на заседание Совета федерации, которые внепланово соберется завтра, 22 февраля (напомним, что именно этот орган 1 марта 2014 года выдал Путину право использовать российские войска в Украине).

То есть напряжение приближается к своему пику.

И на этом фоне резко усилилась дипломатия. Сегодня стало известно, в ближайшее время может пройти саммит Путина и Байдена, а за ним - большая конференция по архитектуре общеевропейской безопасности, чего и добивалась Россия.

Если, конечно, не начнется "вторжение".

"Страна" анализирует, к чему идет стремительно развивающаяся ситуация.

Военная ситуация на Донбассе

И по сообщениям сторон, и по данным ОБСЕ, ситуация с обстрелами становится хуже.

Наблюдатели в своем последнем отчете, который охватывает пятницу 18 февраля, фиксируют рост взрывов. Они выросли на несколько процентов по сравнению с четвергом и в несколько раз по среднемесячному показателю.

Количество нарушений в целом выросло в два раза - как в Донецкой, так и в Луганской областях.

Поступают сведения и о погибших с обоих сторон.

В субботу стало известно о гибели украинского разведчика Антона Сидорова под Бахмутом. Его смертельно ранило осколком 122-миллиметрового снаряда.

В "ЛНР" заявили, что вчера в результате атаки ВСУ погибли двое мирных жителей в Пионерском. А сегодня утром в "ДНР" заявили о гибели двух человек - одного военнослужащего, а также шахтера, который в Донецке утром шел на смену. Его убило осколком от минометного выстрела на остановке шахты "Трудовская".

Также в "республиках" говорят о том, как ловят и ликвидируют украинских диверсантов, но проверке эти данные не поддаются.

В то же время в Сети достаточно много видео и свидетельств того, что обстрелы идут активно, и слышат их уже практически все.

В ВСУ отрицают, что ведут огонь по позициям противника (заявляя, что это инсценировки "ЛДНР") и опровергают проведение диверсионных операций, а также любые планы по подготовке наступления.

Эвакуация и мобилизация

Внутри "республик" тем временем происходят два беспрецедентных процесса. Впервые тут массово вывозят людей в Россию от войны, а мужчин - тоже впервые - забирают в армию.

О том, как идет мобилизация, "Страна" вчера детально рассказывала. Людям массово разносят повестки. Впрочем информации о том, что ранее не воевавших новобранцев сразу отправляют "на передок", пока нет. А потому многие это считают "показательными выступлениями". Чтоб продемонстрировать "решительность намерений".

Хотя руководство "республик" все время заявляет, что ситуация очень серьезная и призывают всех, кто может взять в руки оружие для "защиты республики" (буквально сегодня очередное обращение об этом выпустил Пушилин).

Эвакуация тоже идет. Но уже сейчас понятно, что вывезти из "республик" заявленное число беженцев будет непросто.

Если ранее "глава ДНР" Денис Пушилин собирался отправить в Россию 700 тысяч народу, то по статистике МЧС России из "ДНР" и "ЛНР" вместе взятых пока выехала 61 тысяча человек.

Это обусловлено тремя факторами.

Во-первых, низкой скоростью таможенного оформления выезжающих, из-за чего на блок-постах стало больше очередей.

Во-вторых, способностью принимающей стороны - России - их разместить. Если из "республик" реально собираются выехать больше миллиона человек, это фактически население крупного города.

То есть, даже если столько людей реально эвакуируют, на это могут уйти многие недели.

Третья причина - нежелание многих людей, чьи бытовые условия приемлемые и есть работа, становиться беженцами (к чему мы еще вернемся ниже).

В первую очередь власти "республик" начали эвакуировать воспитанников детских домов. Вывозные автобусы доступны также женщинам, детям и людям старше 55 лет. Жителей прифронтовых сел эвакуируют в первую очередь. По нашим данным, представители "властей республик" организовали там подомовой обход.

По данным СМИ, беженцев размещают в разных условиях, которые отличаются по степени комфорта. Кто-то попал в санаторий или детский лагерь. Там весьма прилично. Есть отдельные комнаты, душ, телевизор. Часто они расположены на берегу Азовского моря.

Есть те, кому повезло меньше. Их селят в российские школы или дворцы спорта. Фотографии таких временных пристанищ вчера облетели Сеть. На одном из фото - стройные ряды раскладушек прямо на стадионе.

Другие же пользователи предполагают, что такие фото делаются для создания картинки в медиа.

С обещанными Путиным выплатами по 10 тысяч каждому эвакуированному ситуация следующая. Их выдают не сразу на руки. Сначала въезжающих в Россию регистрируют на границе как беженцев. Эти данные передают в Минтруда Ростовской области, который будет перечислять деньги на карты российских банков. Если у переселенца не будет карты, ему её оформят.

Также беженцам раздают такие памятки.

В общем, понятно, что в эвакуацию едут лишь те, кто реально опасается за свою жизнь (а это в основном жители "передка"). Либо же уязвимые группы населения, находящиеся под опекой государства - вроде детей-сирот.

Остальные уезжать не торопятся.

Юлия из Донецка рассказала "Стране", что видела прохладное отношение к наплыву беженцев в пабликах Ростова и Таганрога. Поэтому и отказалась ехать. Некоторые россияне опасаются, что это обрушит рынок труда или подорожает коммуналка, поскольку деньги на беженцев берут из казны. Впрочем, кроме отдельных сообщений в интернете, какого-то всплеска недовольства среди россиян не наблюдается (по данным опросов почти 80% жителей России одобряют приём беженцев с Донбасса).

Дончанка Ольга тоже эвакуироваться пока не собирается: "Занимаюсь своими делами, высадила рассаду. Хотела зайти в магазин за хлебом, но там такая очередь, что передумала. Ничего, мука есть, напекла пирожков. А так ажиотаж, конечно".

Но главное - многие жители "ДНР" и "ЛНР" считают, что уровень обострения пока не тот, что был в 2014-2015 годах, и предполагают, что идет больше информационная "накачка" и пока не видят реальной серьезной угрозы. А потому и не торопятся бросать свои дома и отправляться в эвакуацию.

Тем более, что за безопасность их опустевших квартир мало кто может поручиться.

В Донецке и Горловке, как сообщают наши собеседники, активизировались квартирные воры, которые под видом представителей социальных служб ходят по домам и спрашивают, поедут ли хозяева в эвакуацию. Проверяя таким образом, какие квартиры будут пустовать.

"Если потребовать у них документы и начать расспрашивать, кто они такие, разговор обычно сразу заканчивается, и "гости" спешат уйти", - рассказал нам дончанин Олег.

Военная ситуация вокруг Украины

Итак эвакуация - неважно, вызвана она мнимой или реальной опасностью войны - играет пока больше медийную роль. И может рассматриваться как часть российских усилий по созданию условий для кардинального "решения вопроса" Донбасса и Украины.

Что понимать под кардинальным - здесь в общем-то всего два сценария, военный и дипломатический.

Рассмотрим, что происходит на военном театре. Здесь по-прежнему идут предупреждения западных стран о "скором вторжении" России в Украину. Москва же их регулярно опровергает.

Из нового из арсенала американцев можно отметить заявление посольства США в Москве с предупреждением о возможности терактов в крупных городах страны, а также на границе с Украиной. Не исключено, что таким образом в Вашингтоне хотят поднять панику уже в самой России.

Что касается военной обстановки вокруг Украины, то она зримым образом накаляется.

Во-первых, Россия решила не выводить пока свои войска из Беларуси, хотя учения "Союзная решимость" закончились 20 февраля. Как туманно намекнули в белорусском генштабе - до стабилизации ситуации. При этом, продление учений связали, в том числе, и с эскалацией на Донбассе.

"Подразделения вооруженных сил России возвратятся в свои пункты постоянной дислокации только тогда, когда в этом появится объективная необходимость", - заявил начальник генштаба Виктор Гулевич. И заявил, что это также зависит от поведения Запада, который, по словам генерала, наращивает свою веянную мощь на границе с Беларусью.

Именно учения в Беларуси были поводом для США и Британии говорить о подготовке "вторжения" России.

То есть это добавляет аргументов в пользу версии о том, что все, что сейчас происходит, может иметь и военное решение.

Во-вторых, Москва начала масштабные учения в Азовском море, перекрыв его почти полностью и объявив там бесполетную зону.

В составе группировки - большие десантные корабли проекта "Новочеркасск", "Цезарь Куников" и "Саратов". То есть теоретически возможна высадка десанта на украинскую территорию в случае начала конфликта.

В-третьих, видео с передвижениями российской военной техники вблизи украинских границ стали появляться в телеграм-каналах все чаще. И непонятно, это случайные съемки или намеренная демонстрация силы.

В России для этого жанра даже придумали определение - ТанкТок.

В-пятых, Россия заявляет, что с территории Украины обстреливается Ростовская область. В приграничные села начали залетать некие снаряды, которые местное следствие называет украинскими. Киев называет это провокацией и фейком.

Но последняя такая новость появился уже с утра сегодня - ФСБ заявило, что из Украины обстреляли российский погранпункт.

В Украине этот обстрел, впрочем, также опровергли.

Война или разрядка?

Впрочем, то, что все по итогу скатится к военному конфликту - лишь одна из версий, которая, будем надеяться, не оправдается.

Тем более, что на фоне такого колоссального напряжения резко активизировалась дипломатия.

Вчера ее начал президент Франции. Эммануэль Макрон обзвонил многих мировых лидеров - от Путина и Зеленского до Байдена (Путину звонил даже два раза). Результат многообещающий: было договорено начать работу по организации конференции для определения новой архитектуры безопасности в Европе

При этом, не исключена и встреча Путина с Байденом в ближайшее время (в Москве официально это пока не подтверждают, но говорят, что в случае необходимости встречу можно будет быстро организовать).

То есть результаты перезвонов пока достаточно прорывные. Именно такого саммита, в котором примут участие и американцы, и европейцы, Путин и добивался от Запада.

Российская сторона видит в конце этого пути принятие новых "Хельсинских соглашений" по безопасности в Европе с учетом требований Москвы, озвученных еще в декабре. И если это удастся сделать, то ситуация может серьезно разрядиться и вокруг Украины вообще и на Донбассе в частности.

Именно такие перспективы изначально рисовали сторонники версии о том, что напряженность вокруг Украины нагнеталась в рамках некоего плана, чтобы создать основу для подписания неких прорывных соглашений.

Но может быть и так, что вся эта дипломатия призвана сбить волну эскалации, а дальше оставить все как есть - и снова годами вести переговоры.

Увидим это в ближайшее время. Но в России всячески демонстрируют готовность решать этот вопрос кардинально в ближайшее время - по принципу "сейчас или никогда". На 22 февраля, например, назначено внеплановое собрание Совета федерации, а также внеочередное заседание Госдумы.

Какие там вопросы будут рассматриваться - неизвестно. Но в Сети уже вспоминают "пророчество" лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который еще в декабре обещал нечто необычное именно на этот вторник.

"Не нужно бряцать оружием. Нужно просто сказать - выполняйте. А если не будут выполнять, то тогда может быть другая программа. Какая? Вы все это почувствуете 22 февраля в 4 утра", - заявил тогда Жириновский.

А в Украине уже предполагают, что завтра будет принято решение о вводе российских "миротворцев" на Донбасс. Так предполагает, например, экс-глава МИД Павел Климкин.

Впрочем, пока в повестке заседания Совета Федерации на 22 февраля стоит лишь совершенно мирный вопрос об индексации в 2022 году на 8,6% пенсий военным.

В общем, каким на этот раз будет "вторжение" - увидим уже завтра.