Глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия прокомментировал итог встречи президента с лидерами фракций и депутатских групп Верховной Рады.

По словам Арахамии, лидеры фракций договорились о создании так называемой оборонной коалиции.

"У каждого есть споры, сейчас мы все споры по разным вопросам откладываем в сторону", - заявил Арахамия.

Он также добавил, что на заседании обсуждался вопрос о введении чрезвычайного положения в отдельных областях.

"Руководители силовых структур нам заявили, что нужно быть готовыми. Но пока военное положение вводить не нужно - до тех пор, как не начнётся открытая агрессия. Вопрос чрезвычайного положений в приграничных областях обговаривали более детально, и, возможно, на эти решения пойдут. Зависит от того, как будет развиваться ситуация", - рассказал Арахамия.

Ранее "Страна" приводила комментарий Юрия Бойко из ОПЗЖ о том, как прошла встреча глав фракций с Зеленским. Он заявил, что военное положение не обсуждали.

Также мы рассказывали, что думают нардепы о признании Россией "ДНР" и "ЛНР" независимыми государствами. Вадим Новинский при опросе заявил, что к этому исходу привели грубые ошибки власти Порошенко и Зеленского.