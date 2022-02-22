В Верховной Раде обсуждают вопрос о введении военного положения на Донбассе. Речь идет о подконтрольных Украине частях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщила замглавы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая, сообщает ТАСС.

По ее словам, вопрос обсуждался на комитете по нацбезопасности, однако никаких подробностей она не озвучила.

"Пока без комментариев, обрабатывается (вопрос введения военного положения - Ред.). Это закрытая информация. От этого зависит наша безопасность", - сказала Безуглая.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании "ДНР" и "ЛНР". В связи с этим в США и Евросоюзе анонсировали введение новых санкций против России уже сегодня.

Тем временем в ООН после признания Россией "ЛДНР" призвали к мирному урегулированию в соответствии с Минскими соглашениями. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш считает, что своим решением Россия нарушает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно-признанных границ.

В свою очередь постпред РФ в ООН заявил, что признание Россией "ЛДНР" не меняет Минские соглашения и Киев по-прежнему должен их выполнять.

Журналист "Страны" Олеся Медведева в новом выпуске видеоблога "ЯсноПонятно" объясняла, что означает признание Россией "ЛДНР".