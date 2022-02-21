Появилось видео военной техники "украинской диверсионной группы", которая, как утверждают в России, была уничтожена сегодня на границе.

Соответствующее видео опубликовано Федеральной службой безопасности Российской Федерации.

На видео можно заметить две догорающие боевые машины пехоты.

Напомним, что российские военные и пограничники сообщили, что "предотвратили нарушение госграницы диверсионной группой с территории Украины". В Южном военном округе РФ заявили, что при инциденте были уничтожены пять диверсантов, которые прорывались с территории Украины, а в ходе боестолкновения для экстренной эвакуации диверсантов с территории Украины через границу с Россией вошли две боевых машины Вооруженных сил Украины, которые также были уничтожены.

При этом в Украине отрицают, что посылали каких-либо диверсантов на территорию Российской Федерации. Так, министр обороны Украины Алексея Резников заявил, что Киев не планирует никаких наступательных действий на Донбассе, где уже второй день идет обострение.

"Страна" следит за событиями вокруг Донбасса в обновляемом материале.

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