Российские военные и пограничники сообщили, что "предотвратили нарушение госграницы диверсионной группой с территории Украины".

Об этом говорится в сообщении Южного военного округа РФ.

"Уничтожено пять диверсантов, которые прорывались с территории Украины", заявляют в ЮВО. И добавляют, что в ходе боестолкновения для экстренной эвакуации диверсантов с территории Украины через границу с Россией вошли две боевых машины Вооруженных сил Украины, которые также были уничтожены.

Российские пограничники запросили у военных подкрепления для прикрытия госграницы после обнаружения "украинских диверсантов".

"В общем, ситуация, судя по заявлениям российской стороны (украинская сторона любые факты нарушения границы отрицает), постепенно выходит на уровень межгосударственного конфликта. И это уже намного серьёзнее, чем все, что было до того", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика страны".

Ранее в "ДНР" заявили, что в районе села Кузнецы, расположенного возле границы с Россией, идет бой. Указано, что в селе Кузнецы якобы горит БТР и идет спецоперация по ликвидации диверсионно-разведывательной группы.

Между тем, министр обороны Украины Алексея Резников заявил, что Киев не планирует никаких наступательных действий на Донбассе, где уже второй день идет обострение.

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