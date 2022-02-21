В Федеральной Службе Безопасности России заявили, что в понедельник, 21 февраля, в 09:50 "выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца" полностью разрушен погранпункт ФСБ РФ по Ростовской области, расположенный в 150 метрах от российско-украинской границы.

Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, пишет ТАСС.

"Пострадавших нет, на месте работают саперы", - заявляет ФСБ.

Напомним, 19 февраля ряд российских СМИ написал о том, что в Тарасовский район Ростовской области "прилетел" снаряд и в связи с этим было возбуждено дело об обстреле территории Ростовской области. В ФСБ утверждали, что снаряд прилетел с территории Украины, в Украине эту информацию опровергают.

Напомним, 17 февраля на Донбассе началось обострение, которое продолжается и сегодня. 18 февраля глава ДНР" Денис Пушилин, а вслед за ним и "глава ЛНР" Пасечник, объявили о начале эвакуации населения в Россию. Везут эвакуированных в Ростовскую область, а уже оттуда часть эвакуированных отправляют в другие регионы России. По данным МЧС РФ, С Донбасса в Россию выехали уже около 61 тысячи человек.