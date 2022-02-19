Опубликовано еще одно видео с места обстрела дома в Тарасовском районе Ростовской области.

Об этом сообщают российские СМИ.

На видео можно заметить развалины дома, которые еще дымят, а также части снаряда.

Снаряд, как утверждают в ФСБ, прилетел с территории Украины. При этом, в Киеве продолжают называть такие публикации фейком.

Ранее мы писали, что в субботу, 19 февраля, в Тарасовский район Ростовской области "прилетел" снаряд. В связи с этим поступило сообщение о возбуждении дела об обстреле территории Ростовской области. В Украине эту информацию опровергают.

Также "Страна" сообщала, что на днях на Донбассе началось обострение. Обе стороны объявили об обстрелах своих территорий и позиций. После этого, 18 февраля, в "ЛДНР" объявили внезапную массовую эвакуацию с вывозом населения в Ростовскую область, заявляя, что ВСУ готовится к наступлению.

Почему обострение на Донбассе началось сейчас и что происходит в Донецкой и Луганский областях, рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".