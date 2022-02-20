В России заявляют, что эвакуированные в Ростовскую область дети из "ЛДНР" будут распределены по действующим классам школ региона.

Об этом заявил представитель оперативного штаба региона, передает "РИА-Новости".

"Общеобразовательные организации Ростовской области готовы организовать образовательный процесс для всех обучающихся, прибывших из "ДНР" и "ЛНР". При необходимости готовы обеспечить психологическую помощь и поддержку", - сказал он.

По его словам, школьники с Донбасса будут распределены по действующим классам в соответствии с возрастной категорией.

"Педагогических кадров для обеспечения образовательного процесса достаточно", - отметил он.

Напомним, что в Донецке на фоне обострения и массового выезда жителей "ЛДНР" в Россию появился новый вид бизнеса - эвакуационные перевозки. Предприимчивые бизнесмены предлагают забрать беженцев из любого района города и вывезти в РФ.

Также мы писали о том, что из "ДНР" собираются эвакуировать 700 тысяч жителей, это каждый третий житель "республики".

Почему обострение на Донбассе началось сейчас и что происходит в Донецкой и Луганской областях, рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".